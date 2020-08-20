إلغاء الحجر المنزلي للقادمين للبحرين واستمرار الفحص المخبري

واصل الفريق الوطني الطبي بالبحرين اجتماعاته الدورية لمناقشة مستجدات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا، برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي ل‍فيروس كورونا.

وفي هذا السياق أثنى الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة على الجهود الوطنية المخلصة المبذولة من قبل الكوادر الطبية ومنتسبي كافة الجهات الداعمة لهذه الجهود، وما أبداه المجتمع البحريني من وعي والتزام بالإجراءات الاحترازية للمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة.

واستعرض الفريق الوطني الطبي المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بجهود التصدي لفيروس كورونا، وناقش الإجراءات المتعلقة بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين، حيث بينت الإحصائيات خلال الفترة من 1 يوليو 2020 إلى 16 أغسطس الجاري أن الحالات الإيجابية للمسافرين القادمين بلغت 0.2% بعد إجراء فحص الخروج من الحجر البالغة 10 أيام حالياً.

وبناءً على هذه المعطيات التي بينت أن النسبة جداً ضئيلة وفي إطار المراجعة الدورية للإجراءات تم رفع توصية والحصول على موافقة اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث تقرر استمرار إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) لجميع القادمين إلى مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين وزائرين على نفقتهم الخاصة بتكلفة تبلغ 60 دينارًا بحرينيًا لفحص القدوم والفحص بعد انقضاء 10 أيام من الإقامة بمملكة البحرين، ومواصلة تفعيل التطبيق الإلكتروني (مجتمع واعٍ) لكافة القادمين.

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وإلغاء الحجر المنزلي الاحترازي للقادمين الذين تظهر نتائجهم المخبرية سلبية مع توقيع تعهد بإقرار التزامهم بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة بالعزل الذاتي لحين حصولهم على نتيجة الفحص الذي أجري لهم وقت الوصول، وإجراء الفحص في اليوم العاشر من الوصول للمملكة لجميع القادمين الذين سيقيمون في البحرين لمدة تمتد لأكثر من 10 أيام، ولمن تكون نتيجة فحصه إيجابية فسيتم التواصل معهم من قبل وزارة الصحة عبر بيانات الاتصال الخاصة بهم والتي تم تسجيلها فور وصولهم لمملكة البحرين، على أن يتم تفعيل هذا القرار من يوم غد وبحسب المعطيات والنتائج ستتم مراجعة القرارات ذات الصلة بشكل دوري بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.