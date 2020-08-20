شفاء 65802 في الإمارات.. وإصابة 78767 في الكويت

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، و461 إصابة جديدة بالفيروس.

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وأشارت الوزارة في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى أن حصيلة الأربع والعشرين ساعة الماضية، رفعت إجمالي الوفيات إلى 369 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 65 ألفا و802 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن 131 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 58 ألفا و153 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 622 حالة جديدة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وأشارت في مؤتمرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات في الكويت وصل إلى 78767 ألف حالة.

وقالت الوزارة إن من بين هذه الحالات المصابة حالات مخالطة تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى، مُبيناً أنه يجرِي فحص المخالطين لهم.

وأعلنت الصحة الكويتية صباح اليوم عن شفاء 871 حالة من مصابي كورونا في الكويت، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 70.642 ألف حالة.

بينما في قطر، أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، تسجيل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 116 ألفا و224.