الإمارات.. الحظر قد يعود إلى بعض المناطق

مع تزايد حالات الإصابة مؤخراً بكورونا بعد تراجع ملحوظ على مدى أسابيع، أوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، سيف الظاهري، أن تطبيق حظر التجول قد يعود ليلاً في بعض المناطق، إذا ظهرت فيها زيادة كبيرة بحالات الإصابة بالفيروس المستجد.

د. سيف الظاهري المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في برنامج العالم في مواجهة كورونا#نلتزم_لننتصر #CommitToWin pic.twitter.com/Gv9oTtoaOc — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) August 20, 2020

أتى ذلك، حين سئل المتحدث خلال حديث مع التلفزيون الرسمي عن احتمال عودة العمل ببرنامج التعقيم الوطني، الذي اشتمل على حظر التجول ليلا، فأجاب "نعم في مناطق معينة ممكن.. إذا شفنا أن هذه المنطقة تحمل حالات إصابة عالية".

ونشرت الهيئة مقطعا من المقابلة على صفحتها على تويتر في ساعة متأخرة أمس.

زيادة مقلقة

يشار إلى أن الإمارات شهدت هذا الأسبوع زيادة يومية في حالات العدوى تجاوزت 400 حالة، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف يوليو. وسجلت 461 إصابة وحالتي وفاة خلال 24 ساعة حتى أمس الخميس.

ورفعت البلاد في 24 يونيو حظر تجول كان ساريا منذ منتصف مارس، كما أعادت فتح المراكز التجارية والأماكن العامة والأنشطة تدريجيا.

وكان وزير الصحة عبد الرحمن بن محمد العويس حذر يوم الثلاثاء من أن عدد الحالات قد يرتفع بعد زيادة مثيرة للقلق في الأسبوعين الماضيين.

يذكر أن الإمارات سجلت 65802 حالة إصابة إجمالا و369 وفاة.