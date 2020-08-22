الإمارات تنفي توقيع اتفاق أمن داخلي مع إسرائيل

نفى مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية بدولة الإمارات، سالم محمد الزعابي ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن الإمارات وإسرائيل وقعتا مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي في إطار معاهدة السلام بين البلدين.

وأكد أن الهدف الاساسي هو اقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم، وهذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية.

موضوع يهمك أكد المبعوث الأميركي المستقيل الخاص بإيران براين هوك، أن واشنطن ليست بحاجة لإذن من أحد لتفعيل عقوبات إيران، وقال "لا... هوك: واشنطن لا تحتاج إذن من أحد لتفعيل عقوبات إيران أميركا

هذا وكانت تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام اليوم ادعت فتح اتصالات على المستوى الوزاري بين الدولتين لتوقيع اتفاق أمني قريبا بينهما.

ودعا الزعابي إلى توخي الدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة، مؤكدا أن هذه التقارير عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

اتفاق سلام تاريخي

يذكر أن الإمارات أعلنت، في 13 أغسطس الجاري، عن اتفاق سلام بينها وإسرائيل. وأفادت في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" في حينه بأنه تم الاتفاق بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

ولاقى الاتفاق المذكور ترحيبا كبيرا من قبل عدد من الدول الأوروبية، والعربية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال إن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل والذي يوقف ضم أراضٍ فلسطينية سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع من قبل كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان.