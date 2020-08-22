قطر وحزب الله مجدداً.. الدوحة تسعى لشراء صمت ألماني

على ما يبدو، لم تنته فصول فضيحة تمويل قطر لحزب الله بعد، حيث يستعد البرلمان الألماني لفتح أبواب التحقيقات على مصراعيها.

موضوع يهمك مرة جديدة تتكشف نشاطات حزب الله في بعض المدن الألمانية تحت غطاء العمل الاجتماعي.فبعد حظر الداخلية الألمانية في أبريل... في شمال ألمانيا.. مركز اجتماعي يجمع أموالاً لحزب الله العرب و العالم

فبعدما نشرت صحيفة "دي تسايت" تحقيقاً قبل شهر يتحدث عن مساعٍ حثيثة تبذلها قطر لمنع ظهور إثباتات إلى العلن تؤكد تورطها بدعم التنظيم الذي صُنف إرهابيا في ألمانيا في أبريل/نيسان الماضي، أعلن مجلس النواب الفيدرالي "البوندستاغ"، استعداده للتحرك في هذه القضية، بحسب مصادر "العربية/الحدث" التي أفاد بها نائب من الحزب الحاكم.

في أوروبا قاطبة

في التفاصيل، كشف النائب ماريان فاندت عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم قائلاً: "سنقدم سؤالا للحكومة عن الأمر، وسنطلب تفاصيل، ومن ثم سنستخدم اتصالاتنا مع الحكومات في الشرق الأوسط لتقصي المعلومات بهدف وقف تمويل حزب الله".

ويبدو أن تحرك النواب الألمان ليس فقط في اتجاه قطر، بل أيضاً باتجاه أوروبا، فقد أكد فاندت، أن النواب يتحركون على صعيد البرلمان الأوروبي أجمع، وذلك بهدف إقناعه بحظر حزب الله كما حدث في ألمانيا، مؤكداً أن هذا قد يستغرق وقتاً.

بعد الكشف عن محاولات قطرية حثيثة لشراء صمت عميل ألماني نجح في الحصول على ملفات تثبت تورط #الدوحة بتمويل الحزب.. استجواب في #البرلمان_الألماني حول تورط قطر بتمويل #حزب_الله#العربية pic.twitter.com/aIifQP2lQs — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 22, 2020

وثائق تدين الدوحة

أما في برلين، فإن ملف قطر حاليا موجود لدى المخابرات الألمانية التي حصلت على الوثائق التي تُدين قطر من رئيس شركة العلاقات العامة الذي حاول مساعدة الدوحة على شراء العميل الألماني بعد عثوره على الوثائق.

إلى ذلك، فإنه من المقرر أن يبدأ البرلمان الأوروبي الضغط على جهاز المخابرات للكشف عما لديه حول تورط قطر بتمويل حزب الله، وسيضغط كذلك على الحكومة لاستخدام علاقاتها السياسية للتثبت من الأمر.