نائب أمير الكويت: تسريبات من جهات أمنية تهدف لشق الصف الوطني

أشار نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد في كلمة وجهها إلى الكويتيين، إلى تسريبات من "جهات أمنية" تهدف إلى "شق الصف الوطني"، مشدداً على ضرورة التوقف عن تداول مثل هذه "المواد الضارة بالوطن".

وأعرب الشيخ نواف الأحمد عن ثقته بأن "شعب الكويت لن تنطلي عليه مثل هذه الأمور"، مذكّراً بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حذر مراراً من انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأضاف أن البعض يحاول "زرع الانقسام والفوضى باسم الحرية"، معتبراً أنه يتوجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية التحرك "لتصحيح المسار".

ورأى نائب أمير الكويت أن الكويتيين يحتاجون "للعمل بروح الفريق لمواجهة عدة ملفات وتحديات"، مضيفاً: "المواطنون يتطلعون إلى إنجاز ملموس".

وشدد قائلاً: "سنواجه الفساد وخطره المدمر بكل حزم.. الجميع مسؤول ولا يوجد أي شخص فوق القانون"، مضيفاً أن أبناء الأسرة الحاكمة سيسري عليهم حكم القانون.

كما اعتبر نائب أمير الكويت أنه "ليس مقبولا تصوير الكويت على أنها بؤرة للفساد".