قادماً من السودان.. وزير خارجية أميركا يصل البحرين

قادماً من السودان، وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى البحرين، وذلك في جولة شرق أوسطية بدأها بإسرائيل أمس من أجل مناقشة عدة قضايا من ضمنها أنشطة إيران.

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وكان بومبيو غادر إسرائيل، صباح الثلاثاء متوجهاً إلى الخرطوم، في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم، وذلك في اليوم الثاني من جولة على الشرق الأوسط تتمحور حول ملفات عدة، من بينها تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم واشنطن للسلام في السودان. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: "يسعدني إعلان أننا على متن أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أنه أجرى محادثات "مباشرة وشفافة" مع بومبيو.

وقال حمدوك، إن المحادثات تضمنت حذف اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، داعياً الإدارة الأميركية لـ"ضرورة الفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع مع إسرائيل"، وفق بيان صادر عن مكتبه.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يزور بومبيو لاحقا الإمارات، في ظل جولة شرق أوسطية، شملت إسرائيل والسودان والبحرين، من أجل مناقشة عدة قضايا من ضمنها أنشطة إيران.