سفير قطر لحماس: إسرائيل وافقت على إدخال الوقود فقط

أفادت مصادر "العربية"، اليوم الثلاثاء، بأن السفير القطري محمد العمادي أبلغ حماس بموافقة إسرائيل على تخفيف الحصار شرط التزامها بالهدنة، لافتة إلى أن العمادي بحث مع المسؤولين الإسرائيليين إدخال الأموال إلى حماس.

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وأشارت المصادر إلى أن السفير القطري يبحث مع الإسرائيليين تسهيل عمل مشاريع قطر بغزة، مشيرة إلى أن العمادي أبلغ حماس بموافقة إسرائيل على إدخال الوقود فقط.

وكان مراسل "العربية"، قد أفاد في وقت سابق، الثلاثاء، أن السفير القطري محمد العمادي وصل إلى إسرائيل، والتقى مسؤولين إسرائيليين.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفداً أمنياً من الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك (جهاز الأمن العام)، زار الدوحة لبحث الوضع في غزة مع المسؤولين القطريين.

السفير القطري محمد #العمادي يبحث مع الإسرائيليين تحويل الأموال إلى #حماس والتعاون لإنشاء مشاريع #الدوحة في القطاع#العربية pic.twitter.com/BmJOXEXCPO — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 25, 2020

وأوضحت أن قائد اللواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، زار الدوحة مؤخرا برفقة ضباط أمن آخرين، وأنه عمل على بلورة تفاهمات لتسوية أو لوقف إطلاق النار يوافق عليها قادة حماس في الخارج، المقيمون في العاصمة القطرية، خصوصا إسماعيل هنية، رئيس الدائرة السياسية، وصالح العاروري نائبه.

إلى ذلك، أفادت معلومات العربية، الثلاثاء، بأن الوفد الإسرائيلي ذهب وطلب من قطر التدخل لوقف التصعيد من خلال الدور المالي، والتعهد باستمرار الدفعات الشهرية لغزة.

كما أشارت المعلومات إلى أن حماس طالبت بالتزام قطر بتسديد الدفعات لثلاث سنوات مقبلة، وأن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع إنسانية واقتصادية في القطاع، وبناء محطة كهرباء، وإقامة منطقتين صناعيتين.

أتت تلك الزيارة بعد أن تكررت العمليات من القطاع باتجاه إسرائيل والعكس.