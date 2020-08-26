ملك البحرين لبومبيو: شراكة وثيقة تجمعنا بأميركا

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة التي تجمعها بالولايات المتحدة الأميركية والتي تمتد لتاريخ طويل من التفاهم والتعاون والتنسيق المشترك بما يعزز مصالحهما المتبادلة على المستويات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى الأربعاء وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في قصر الصخير، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بمناسبة زيارة بومبيو للبحرين في إطار جولته الحالية التي يقوم بها في عدد من دول المنطقة.

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ورحب ملك البحرين بوزير الخارجية الأميركي واستعرض معه مسار العلاقات الثنائية ووسائل تطويرها وتنميتها وتعزيز أطر التعاون الثنائي والعمل المشترك، خاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية وغيرها، مؤكداً حرص مملكة البحرين الدائم على توثيق علاقات الشراكة الاستراتيجية وتطلعها لتوثيق التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تم خلال اللقاء بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة والمبادرات والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام فيها، بالإضافة إلى تطورات الأحداث على المستوى الإقليمي والعالمي، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

إلى ذلك شدد الملك في هذا الجانب على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل والمؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأميركية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، وتعزيز السلم الدولي، مؤكداً دعم مملكة البحرين ومساندتها لهذه الجهود والمساعي.

من جانبه، أعرب بومبيو عن شكره وتقديره لملك البحرين على حفاوة الاستقبال، وأكد على عمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين.