بريطانيا: اتفاق الإمارات وإسرائيل مهم لتجديد جهود السلام

Valuable discussion on regional security with Sheikh Abdullah bin Zayed @ABZayed. I welcomed the peace deal between 🇮🇱 🇦🇪, two close friends of 🇬🇧. This agreement is an important opportunity to renew efforts toward peace in the Middle East — Dominic Raab (@DominicRaab) August 27, 2020

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، إنه ناقش مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، الأمن الإقليمي.

وكتب راب، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "رحبت باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل. الاتفاق فرصة مهمة لتجديد الجهود لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

يأتي هذا بعدما أجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، زيارة للإمارات، أمس الأربعاء، في إطار جولة له بالشرق الأوسط بعد الإعلان في 13 أغسطس/آب عن اتفاق بوساطة أميركية عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

موضوع يهمك التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، في مسقط مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، في نهاية جولة قام بها في الشرق... ضمن جولته.. بومبيو يزور مسقط ويلتقي سلطان عُمان الخليج العربي

وأشار بومبيو إلى الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي قائلا على "تويتر": "سعيد بالوصول إلى الإمارات وتهنئة الشعب الإماراتي على اتفاق إبراهام التاريخي، أهم خطوة نحو السلام في الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 عاماً. أتمنى أن نستفيد من هذا الزخم من أجل السلام في المنطقة".

يذكر أن الإمارات أكدت أن الاتفاق مع إسرائيل ينص على "وضع حد لأي ضم إضافي" لأراضٍ في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967. وقالت أبوظبي إن الاتفاق يحرك الجمود في عملية السلام في المنطقة.