عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم الخليج العربي

السفير القطري العمادي: نواصل التفاوض مع إسرائيل بشأن غزة

المصدر: دبي - العربية.نت
سفير قطر محمد العمادي
رابط مختصر

قال السفير القطري محمد العمادي: "نواصل التفاوض مع إسرائيل بشأن غزة"، مضيفا أن "اتصالات على أعلى المستويات تجري مع إسرائيل" بشأن القطاع.

وكان السفير القطري محمد العمادي وصل إلى إسرائيل، الثلاثاء، والتقى مسؤولين إسرائيليين قبل دخول غزة.
جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفداً أمنياً من الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك (جهاز الأمن العام)، زار الدوحة لبحث الوضع في غزة مع المسؤولين القطريين.

وأوضحت أن قائد اللواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، زار الدوحة مؤخرا برفقة ضباط أمن آخرين، وأنه عمل على بلورة تفاهمات لتسوية، أو لوقف إطلاق النار يوافق عليها قادة حماس في الخارج، المقيمون في العاصمة القطرية، خصوصا إسماعيل هنية، رئيس الدائرة السياسية، وصالح العاروري نائبه.

كلمات دالّة

#إسرائيل, #قطر, #غزة
إقرأ أيضاً بريطانيا: اتفاق الإمارات وإسرائيل مهم لتجديد جهود السلام بريطانيا: اتفاق الإمارات وإسرائيل مهم لتجديد جهود السلام 09:34 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر