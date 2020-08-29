تسيير أول رحلة جوية من إسرائيل إلى الإمارات الاثنين

أكد متحدث باسم طيران "العال" الإسرائيلية، الجمعة، أن الشركة سَتُسيّر يوم الاثنين، أول رحلة لناقلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة، مع مضي البلدين قدماً في اتفاق لتطبيع العلاقات، حسب وكالة "رويترز".

وتُقل الرحلة المباشرة بين مطار "بن غوريون" في تل أبيب والعاصمة الإماراتية أبوظبي وفداً إسرائيلياً ومساعدين كباراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي توسط في اتفاق 13 أغسطس. وقال مسؤول أميركي إن غاريد كوشنر، مستشار الرئيس ترمب سيكون من بين المسؤولين الأميركيين على متن رحلة "العال" المغادرة في العاشرة صباحاً (07:00 بتوقيت غرينيتش) يوم 31 أغسطس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم "العال"، قوله إن "موعد رحلة العودة من أبوظبي إلى تل أبيب سيكون بعد ظهر الثلاثاء"، مؤكداً معلومات جدول الرحلات المنشورة على موقع هيئة المطارات الإسرائيلية. وأوردت الهيئة رحلة الذهاب تحت رقم ‭LY 971‬ والعودة ‭LY 972‬، في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي للإمارات وإسرائيل على الترتيب.

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ولا توجد خطوط طيران بشكل رسمي بين إسرائيل والإمارات. وفي مايو، اتجهت طائرة لشركة الاتحاد للطيران من الإمارات إلى تل أبيب لتوصيل مساعدات لمكافحة فيروس كورونا إلى الفلسطينيين، في أول رحلة معروفة تقوم بها شركة طيران إماراتية إلى إسرائيل.

وستعقب الاتفاق الإسرائيلي - الإماراتي مفاوضات بخصوص تفاصيل مثل فتح السفارات وعلاقات التجارة والسفر قبل توقيعه رسمياً.