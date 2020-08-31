إسرائيل: قرار الإمارات إلغاء قانون المقاطعة تاريخي

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور حياة، الاثنين، أن قرار إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات يعد خطوة مهمة نحو إقامة علاقات تجارية واقتصادية بين البلدين. وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إن هذه "الخطوة التي اتخذها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تعد قرارا تاريخيا يظهر قيادة حقيقية".

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ومتحدثا عن الوفد الإسرائيلي الأميركي الذي وصل في وقت سابق اليوم إلى أبوظبي، أوضح أنه "سيضع الأسس لمستقبل إقامة العلاقات"، معرباً عن أمله بأن تكون هذه العملية سريعة وفي غضون أسابيع أو أشهر قليلة.

إلى ذلك، أشار إلى أن الوفد سيناقش مع المسؤولين الإماراتيين العلاقات الدبلوماسية والسياحة والعلوم والفضاء والتجارة والاستثمارات والشؤون الثقافية، قائلاً "ما نسعى إليه هو بناء بنية تحتية للعلاقة بين دولتينا وشعبينا".

يذكر أنه يمكن بعد إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.

وكان وصل إلى الإمارات عصر اليوم وفد أميركي إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد ثلاثة أسابيع من إعلان معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.