برعاية قطرية.. تفاهم جديد بين حماس وإسرائيل

توصّلت حركة حماس إلى تفاهم جديد مع إسرائيل تحت رعاية قطرية بحسب بيان أصدرته الحركة مساء الاثنين.

موضوع يهمك أعلن الجيش الإسرائيلي أن دباباته قصفت الأحد مواقع لحركة حماس في غزة بينما يتزايد إطلاق البالونات الحارقة من القطاع... ردا على إطلاق بالونات حارقة.. إسرائيل تقصف مواقع حماس العرب و العالم

وكشف البيان، أن اتفاق التفاهم شمل زيادة المنحة القطرية لـ 35 مليون دولار، مشيراً إلى أن تلك الزيادة ستذهب لرواتب موظفي حماس، وستصرف خلال 48 ساعة.

إجراءات مقابل وقف الصواريخ

بالمقابل، تعهدت حماس بضبط الحدود ومنع إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.

وكذلك توسيع مساحة الصيد البحري، وفتح المعابر وإدخال الوقود فورا.

يذكر أنه وقبل نحو 3 أسابيع فرضت إسرائيل سلسلة إجراءات على حماس، بينها وقف توريد الوقود والعديد من البضائع والسلع إلى قطاع غزة، ما أدى إلى توقف محطة توليد الكهرباء الرئيسية في القطاع، وإغلاق البحر أمام الصيادين الفلسطينيين.

400 حريق جنوب إسرائيل

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح الاثنين، أن دباباته قصفت الأحد مواقع لحركة حماس في غزة بعدما تزايد إطلاق البالونات الحارقة من القطاع الفلسطيني على إسرائيل.

كما قال في بيان نشر الأحد إن "دبابات جيش الدفاع أغارت على مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس جنوب قطاع غزة"، مضيفاً أن هذا القصف جاء "ردا على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية خلال اليوم".

ومنذ السادس من آب/أغسطس تشن إسرائيل عمليات قصف متقطعة ردا على إطلاق بالونات حارقة وصواريخ باتجاهها.

إلى ذلك، أفادت حصيلة لهيئة المطافئ حينها، أن البالونات الحارقة تسببت بأكثر من 400 حريق في جنوب إسرائيل.