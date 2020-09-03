الإمارات تسجل 614 إصابة جديدة.. والإجمالي بالكويت 8737

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الخميس، تسجيل 614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 72154 حالة.

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كما أعلنت الوزارة عن شفاء 639 من مصابي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 62668.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الیوم الخمیس تسجیل 900 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد في الأربع وعشرین ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 87378 حالة في حین تم تسجیل حالة وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 536.

وفي قطر، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الصحة تسجيل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل وفاة شخصين.