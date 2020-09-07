مجلس التعاون: نرفض التشكيك بموقفنا إزاء الحق الفلسطيني

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف "تحريض ومغالطات" بعض الفصائل الفلسطينية ضد دول المجلس.

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كما استهجن الأمين العام، ما ذكر من "مغالطات" وتشكيك بمواقف دول المجلس التاريخية والداعمة للحق الفلسطيني، وفق ما ذكره موقع المجلس.

وطالب الأمين العام الحجرف القيادات الفلسطينية المسؤولة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بالاعتذار عن التجاوزات والتصريحات "الاستفزازية والمغلوطة".

واعتبر أن هذه التصريحات الفلسطينية "تتنافى مع واقع وتاريخ العلاقات بين دول المجلس والشعب الفلسطيني".