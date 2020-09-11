مستشار ملك البحرين: اتفاق السلام يسهم في أمن وازدهار المنطقة

قال المستشار الدبلوماسي لملك البحرين ووزير الخارجية السابق خالد بن أحمد، اليوم الجمعة، إن اتفاق السلام مع إسرائيل يسهم في أمن واستقرار وازدهار المنطقة.

واعتبر خالد بن أحمد، أن السلام هو "الطريق الأفضل لمستقبل شعوب المنطقة". وشدد على أن البحرين تضع نهج الانفتاح والتعايش أولوية لسياستها الخارجية.

وكتب خالد بن أحمد في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. ويوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى شعب إسرائيل، بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الأفضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل شعوب المنطقة".

وأضاف في تغريدة أخرى: "حين تضع مملكة البحرين نهج الانفتاح والتعايش مع الجميع في مقدمة أولويات سياستها الخارجية، فإنها تبني على قرون من التعايش والتماسك المجتمعي فيها بين مختلف الأعراق والديانات. إن نجاح البحرين في ذلك يعطينا التفاؤل بنجاح منطقتنا الأوسع في هذا النهج الصحيح".

بدوره، قال نبيل الحمر المستشار السياسي لملك البحرين إن تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل يؤكد على أن السلام العادل والشامل هو الطريق الأفضل لضمان الحقوق الفلسطينية.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، موافقة البحرين وإسرائيل على توقيع اتفاقية سلام.واتفق كل من ترمب وملك... البحرين وإسرائيل توافقان على توقيع اتفاقية سلام العرب و العالم

يأتي هذا بعدما اتفق كل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عقد معاهدة سلام بين البحرين وإسرائيل.

وجاء في بيان صدر عن البحرين أن الملك حمد بن عيسى تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم من ترمب، بمشاركة نتنياهو.

وأكد ملك البحرين خلال الاتصال على "ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار استراتيجي، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة"، مشيداً بـ"الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأميركية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم الدولي".