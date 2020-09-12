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وزير خارجية البحرين لـ "العربية": نرفض تدخلات إيران بشؤوننا الخاصة

المصدر: دبي - العربية.نت
وزير خارجية البحرين
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عبّر وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني في اتصال هاتفي مع "العربية" عن رفضه للتصريحات الإيرانية، مؤكداً أن البحرين بلد ذو سيادة يرفض التدخلات الخارجية في شؤونه الخاصة، مشيراً إلى أن إيران قدمت الدعم للميليشيات في المنطقة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة.

يأتي ذلك فيما جرى اتصال هاتفي، اليوم السبت، بين وزير الخارجية البحريني، ونظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي.

وقد تبادل الوزيران خلال الاتصال، التهاني والأحاديث الودية بمناسبة إعلان السلام بين البحرين وإسرائيل، الذي تم الإعلان عنه أمس في اتصال هاتفي بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتأكيد على أهمية المضي قدمًا بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.

وقال وزير خارجية البحرين في حديث مع العربية/ الحدث، إن الاتفاق مع إسرائيل قرار تاريخي وشجاع، يركز على التعايش السلمي، والسلام خيار استراتيجي للأمة. وأضاف أن تطوير العلاقات يسهم باستقرار المنطقة.

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وأكد وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، أن القضية الفلسطينية محور أساسي لتحقيق السلام، كما أكد أن "موقف المنامة ثابت تجاه حل الدولتين".

وشدد على ضرورة العمل على إنقاذ منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن "السلام مرتبط بتحقيق الأمن والازدهار للمنطقة".

وكان الرئيس ترمب، أعلن الجمعة، موافقة البحرين وإسرائيل على توقيع اتفاقية سلام. واتفق كل من ترمب وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عقد معاهدة سلام بين البحرين وإسرائيل.

واعتبر ترمب أن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل على توقيع اتفاقية سلام "لحظة تاريخية".

وأشار ترمب إلى أنه "ثاني اتفاق سلام بين إسرائيل ودولة عربية في أقل من 30 يوماً"، بعد توقيع اتفاق مع الإمارات الشهر الماضي.

كلمات دالّة

#البحرين, #إسرائيل, #العربية
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