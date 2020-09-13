نتنياهو: رحلات جوية مباشرة مع البحرين ضمن الاتفاق

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، أن اتفاق السلام مع البحرين سيؤدي لتسيير رحلات جوية مباشرة.

موضوع يهمك أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، أن إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة... وزير داخلية البحرين: إعلان تأسيس العلاقات مع إسرائيل موقف شجاع الخليج العربي

وأظهر نص تصريحات أدلى بها نتنياهو لمجلس الوزراء الإسرائيلي ونشره مكتبه قوله: "ستكون هناك رحلات جوية مباشرة ونشطة بين البلدين".

بدوره، أفاد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر تيليغرام نقلا عن نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة، أن لدى بلاده الآن اتفاقيتي سلام تاريخيتين مع دولتين عربيتين تم التوصل إليهما خلال شهر واحد.

وأضاف أنه ستكون هناك حركة نشطة جدا من الرحلات الجوية بين دولنا، وهناك تحمس كبير في إسرائيل.

كما أعلن أنه سيغادر البلاد إلى واشنطن من أجل التوقيع على بدء سريان هاتين الاتفاقيتين.

من وإلى الإمارات عبر البحرين

يشار إلى أن مصدراً مسؤولاً في شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، كان أعلن قبل أيام صدور موافقة شؤون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وكانت إسرائيل قد سيّرت قبل أيام أول رحلة تجارية إلى الإمارات.

يذكر أن بياناً ثلاثياً بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل كان أفاد، الجمعة الماضي، أنه تم الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل.