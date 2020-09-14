الإمارات: نؤيد حل الدولتين ونسعى لإعادة طرحه

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم الهاشمي التي ترافق وفد الإمارات إلى واشنطن من أجل توقيع الاتفاق مع إسرائيل يوم الثلاثاء، أن بلادها تؤيد حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) وتسعى إلى إعادة طرحه على الطاولة من جديد.

موضوع يهمك من المتوقع أن يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 15 أيلول/سبتمبر الجاري في البيت الأبيض، اجتماع توقيع الاتفاق بين... أميركا تعلن موعد توقيع الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل الخليج العربي

وردا على سؤال حول أهمية اتفاق السلام الذي أعلن عنه سابقا بين بلادها وإسرائيل، قالت الهاشمي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية مساء الأحد: "نحن في الإمارات نؤمن بشدة بالحاجة إلى الحوار بين البلدان، وفي منطقة الشرق الأوسط".

كما أضافت: "ننظر إلى الشرق الأوسط بطريقة مختلفة، كما لدينا رؤية مغايرة لعالمنا العربي المليء بطاقات الشباب، الذين يسعون لبناء مستقبل جديد مختلف، لا يرزح تحت عبء وثقل الماضي."

وتابعت: "هؤلاء الشباب يريدون مستقبلاً مبنيا ومرتكزاً على العلوم والابتكار والازدهار والتجارة والاستثمار".

يذكر أن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، كان وصل مساء الأحد، إلى العاصمة الأميركية واشنطن للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، يوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتأتي مراسم التوقيع هذه، بعد نحو شهر من الإعلان عن اتفاق تدشين التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب، وما أعقبه من وصول أول رحلة تجارية بين البلدين أواخر الشهر الماضي.