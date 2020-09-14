عبد الله بن زايد في واشنطن لتوقيع اتفاق السلام مع إسرائيل

وصل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، الأحد، إلى العاصمة الأميركية واشنطن للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، يوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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ويزور الشيخ عبد الله بن زايد الولايات المتحدة نيابة عن رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد، وبدعوة من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال على حسابه في موقع تويتر إن "مراسم التوقيع ستكون أساسا لمعاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات" التي أبرمت في أغسطس الماضي.

وأضاف نتنياهو: "أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات".

كان مسؤولون أميركيون، أعلنوا أنه من المقرر أن توقع إسرائيل والإمارات اتفاقهما في البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، كاشفين أن وفدين رفيعي المستوى من كلا البلدين من المرجح أن يقودهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان.

مكان التوقيع

وأضافوا أن توقيع الاتفاق سيكون إما في الحديقة الجنوبية أو في حديقة الزهور أو بالداخل حسب الطقس.

ويأتي الحفل بعد شهر من الإعلان عن اتفاق تدشين التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب، وما أعقبه من وصول أول رحلة تجارية بين البلدين أواخر الشهر الماضي.