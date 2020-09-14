الكويت تؤجل المرحلة الأخيرة لإشعار آخر.. وإصابة 5 نواب

في حين يواصل فيروس كورونا تفشيه في جميع دول العالم مصيباً أكثر من 28 مليون، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، الاثنين، عن تأجيل الانتقال إلى المرحلة الخامسة من مراحل العودة إلى الحياة الطبيعية حتى إشعار آخر.

وقال مركز التواصل الحكومي في تغريدة نقلًا عن طارق المزرم: "تأجيل الانتقال إلى المرحلة الخامسة حتى إشعار آخر".

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هذا وأعلنت الحكومة الكويتيّة عن البدء بتنفيذ إجراءات التّخفيف الخاصّة بالمرحلة الرابعة في 18 أغسطس الماضي، كما أعلنت عن البدء بالمرحلة الخامسة بعد ثلاثة أسابيع من بداية المرحلة الرّابعة على الأقل؛ بالاعتماد على الوضع الوبائي السّائد داخل الدولة.

وتعتبر المرحلة الخامسة هي آخر مراحل التخفيف حسب الخطّة التي أعلنت عنها دولة الكويت.

وتشمل السّماح بدوام موظّفي القطاع العامّ والخاصّ داخل مؤسّسات بنسبة تزيد على 50%، والسّماح بكافّة التجمّعات العائليّة والمناسبات الاجتماعيّة بالإضافة إلى الفعاليّات والمؤتمرات المختلفة أيضًا. وافتتاح الأندية الرّياضيّة والصّحيّة إضافة إلى السّماح بافتتاح مراكز العناية الشّخصيّة كصالونات الحلاقة.

إصابات نواب في مجلس الأمة

بالتزامن مع ذلك، كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الاثنين، عن إصابة خمسة نواب بـ (كوفيد-19)، معلناً تأجيل جلسات المجلس.

وقال في تصريحات صحافية: "حتى الآن تأكدت إصابة خمس نواب، ولم يتم فحص جميع النواب بعد".

كما أضاف: "بعد التشاور مع أعضاء مكتب المجلس، تقرر تأجيل جلسة الغد، على أن تعقد الثلاثاء المقبل، بعد إجراء الفحص الطبي للنواب وموظفي الأمانة، يوم السبت القادم".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة⁩ الكويتية، الاثنين، عن تأكيد إصابة 708 حالات جديدة، وتسجيل 506 حالات شفاء، و3 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات 95,472 حالة.

أما إجمالي الحالات النشطة 9408، وإجمالي الحالات الحرجة 68.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الذكتور عبدالله المسند "مازلنا في الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19، والموجة الثانية ليست بالضرورة مرتبطة بفصل الشتاء، مع احتمالية حدوثها في أي وقت في حال عدم الالتزام بالاحتياطات الوقائية".

يذكر أن الوباء أصاب 28.93 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 921437 حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.