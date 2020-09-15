الزياني: نحن أمام فرصة حقيقية لتحقيق السلام

أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني أن "اليوم مناسبة تاريخية وحقيقية لشعوب الشرق الأوسط"، معتبراً أن "الصراعات أعاقت الشرق الأوسط وإمكانيات أجياله".

ورأى الزياني، في كلمة ألقاها في البيت الأبيض قبل توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، أن "السلام في الشرق الأوسط تأخر بسبب انعدام الثقة".

وثمّن دور الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وإدارته لجعلهم "من السلام حقيقة"، كما هنّأ الإمارات على توقيعها اتفاقا مماثلا.

ورأى الزياني أن "اتفاق اليوم خطوة أولى هامة نحو سلام دائم وشامل يضمن حل الدولتين"، مذكّراً بأن "أساس السلام هو حل الدولتين".

وأضاف: "اليوم لدينا فرصة لتغيير واقع الشرق الأوسط.. نحن أمام فرصة حقيقية لتحقيق السلام".

موضوع يهمك قال وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، الثلاثاء، إن اتفاقية السلام ستمكننا من مساعدة الفلسطينيين أكثر، وإننا نريد... عبد الله بن زايد: اتفاقية السلام ستمكننا من مساعدة الفلسطينيين أكثر الخليج العربي

من جهته، اعتبر ترمب أنه "يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط". وكتب ترمب على حسابه على "تويتر": "إنه يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى استقباله مسؤولين من البلدان الـ3 لتوقيع اتفاق "لم يعتقد أحد أنه ممكن"، حسب تعبير ترمب الذي أضاف أن "بلدانا أخرى" ستحذو خذو الإمارات والبحرين.

ولاحقاً، وخلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال ترمب إن 5 أو 6 دول قد تنضم لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل، مضيفاً أن "الفلسطينيين سينضمون للسلام في الوقت المناسب".

وشدد ترمب على أنه "سيتم الوصول إلى السلام الحقيقي في الشرق الأوسط"، معيداً التأكيد على أن "دولا إضافية ستنضم إلى السلام وبسرعة.. ربما قبل الانتخابات الأميركية". كما شرح ترمب اليوم أن الإدارة الأميركية أوقفت الدعم المالي للفلسطينيين "لأنهم لم يحترمونا".