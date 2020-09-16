ترمب يشكر ملك البحرين على جهوده من أجل السلام

تلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هنأ فيه الملك حمد بالتوقيع على إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل، ومعربًا عن شكره وتقديره لجهود المملكة في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأكد الرئيس ترمب أن البحرين انتهجت نهج السلام الذي سيشجع الجميع على الدخول في عملية السلام بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها.

موضوع يهمك أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني أن "اليوم مناسبة تاريخية وحقيقية لشعوب الشرق الأوسط"، معتبراً أن... الزياني: نحن أمام فرصة حقيقية لتحقيق السلام الخليج العربي

وقد أكد ملك البحرين أن السلام خيار استراتيجي، وأن رؤية المملكة ونهجها يقوم على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات بعيدًا عن التوترات.

كما شكر الملك حمد، الرئيس الأميركي على مساعيه في الوصول إلى هذه الاتفاقيات وجهوده في دفع جهود إحلال السلام في منطقة في الشرق الأوسط من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.