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ترمب يشكر ملك البحرين على جهوده من أجل السلام

المصدر: دبي - العربية.نت
ترمب وملك البحرين في مقابلة سابقة
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تلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هنأ فيه الملك حمد بالتوقيع على إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل، ومعربًا عن شكره وتقديره لجهود المملكة في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأكد الرئيس ترمب أن البحرين انتهجت نهج السلام الذي سيشجع الجميع على الدخول في عملية السلام بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها.

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وقد أكد ملك البحرين أن السلام خيار استراتيجي، وأن رؤية المملكة ونهجها يقوم على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات بعيدًا عن التوترات.

كما شكر الملك حمد، الرئيس الأميركي على مساعيه في الوصول إلى هذه الاتفاقيات وجهوده في دفع جهود إحلال السلام في منطقة في الشرق الأوسط من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

كلمات دالّة

#البحرين, #إسرائيل, #دونالد_ترمب, #ترمب
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