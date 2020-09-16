عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم الخليج العربي

فريدمان للعربية: اتفاق السلام يُضعف النظام الإيراني

المصدر: دبي - قناة العربية
رابط مختصر

في تصريحات خاصة للعربية، قال السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، إن الإيرانيين غير سعداء باتفاق السلام لأنه يضعف النظام الإيراني، مضيفا أنها دولة خطيرة على الخليج والولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد أن "الاتفاق سيقوي إسرائيل والإمارات والبحرين، فالإمارات لا يفصلها سوى مضيق هرمز عن إيران".

وأضاف: "أنا أؤمن أن الإمارات هي دولة قوية في الأساس، وإسرائيل كذلك".

وأشار إلى أن "الإمارات كشريك ستكون كذلك دولة أقوى مما هي عليه الآن، وإسرائيل أيضا ستصبح أقوى".

موضوع يهمك
?
كشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عملية استخباراتية وأمنية وصفها...

بالصور.. إسقاط خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية بالصور.. إسقاط خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية اليمن

وأعرب عن اعتقاده بأن "الإيرانيين غير سعداء بهذا الاتفاق لأنه يضعف النظام الإيراني".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن 5 أو 6 دول قد تنضم لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل، مضيفاً أن "الفلسطينيين سينضمون للسلام في الوقت المناسب".

كلمات دالّة

#ديفيد_فريدمان
إقرأ أيضاً كوشنر للعربية: دور للإمارات والبحرين في تحقيق حل الدولتين كوشنر للعربية: دور للإمارات والبحرين في تحقيق حل الدولتين 03:21 GMT
إقرأ أيضاً الخليفي يقر بشراء فيلا لأمين عام "فيفا" عبر شركة قطرية الخليفي يقر بشراء فيلا لأمين عام "فيفا" عبر شركة قطرية 03:30 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر