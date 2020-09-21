أمير قطر أهدى 184 حجر ماس وياقوت لسفير إيران بالدوحة

خرج السفير الإيراني في الدوحة، محمد علي سبحاني، غانما من أمير قطر ما سيحسده عليه كثيرون، فقد استقبله الأمير في مكتبه اليوم، بمناسبة انتهاء فترة عمله في قطر، وأهداه "وسام الوجبة" القطري الشهير، "تقديرا لدوره في المساهمة بتعزيز العلاقات الثنائية، متمنياً له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل"، وفقا لما بثته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

ويتم منح الوسام عادة للسفراء الأجانب المعتمدين لدى قطر، بشرط المعاملة بالمثل، كما يتم منحه لنواب الوزراء ووكلاء الوزارات، على حد ما ألمت به "العربية.نت" من موقع "الديوان الأميري القطري" الوارد فيه أيضا، أن من الجائز منحه لمن يؤدون خدمات نافعة للدولة أو للإنسانية.

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وفي موقع الديوان عن الوسام أيضا، أنه "مستوحى، تصميما وشكلا، من رأس الرمح القطري منصوبا على خلفية ذات شكل هندسي معماري. وعلى جانبيه حبتان من اللؤلؤ، وتتوسطه دائرة مكتوب فيها بخط الثلث: الوجبة. وهو مصنوع من الذهب الأصفر والأبيض (عيار 18 قيراطا) ومرصّع بـ 184 حجرا من الماس والياقوت تمثل ألوان العلم القطري" فيما أعرب السفير من جانبه عن شكره وتقديره للشيخ تميم.