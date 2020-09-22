ولي عهد البحرين لنتنياهو: سنواصل جهود السلام

أكد ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو، على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار.

وقال إن توقيع مملكة البحرين إعلان تأييد السلام مع دولة اسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

موضوع يهمك أفاد بيان ثلاثي بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل أنه تم الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين... بيان ثلاثي: اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل الخليج العربي

كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا واحتضن البيت الأبيض في 15 سبتمبر الجاري، مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى.

وبموجب الاتفاقين، فإن الإمارات والبحرين ستقيمان علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية مع إسرائيل، وسيعزز الاتفاقان تحالفا غير رسمي ضد التهديدات الإيرانية والمطامع التركية، ويمهد الطريق أمام الإمارات للحصول على صفقات أسلحة متطورة.

وبتوقيع الاتفاقيتين، تصبح الإمارات والبحرين ثالت ورابع دولتين عربيتين تقرران إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994) على أساس مبدأ "السلام مقابل السلام".