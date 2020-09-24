قرقاش: الإمارات ستبقى حريصة على دعم الفلسطينيين

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الخميس، إن الإمارات ستبقى حريصة على دعم الفلسطينيين وقيادتهم في سعيهم لتحقيق السلام.

وأكد قرقاش موقف الإمارات الداعم لحل الدولتين، مشيرا إلى أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تفتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية، وتحفز على تضافر الجهود لتعزيز استقرار المنطقة.

وتابع: "نرى أن تلك المعاهدة ستعزز من دورنا بالدفع قدما بتعزيز السلام على أساس حل الدولتين، والمساهمة في جهودنا المشتركة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة"، مشددا على أن دولة الإمارات تتبنى منذ تأسيسها أجندة معتدلة وسلمية في الداخل والخارج.

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وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع وزاري لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، قال قرقاش: "دولة الإمارات أظهرت بوضوح التزامها بحل النزاعات الدولية، من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية".

وأردف أن التزامات الإمارات شملت أيضا "المساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وبذل جهود مكثفة لاحتواء الأزمات، وتقديم الإغاثة والمساعدة للاجئين في مناطق النزاع، وتعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية والتعاون الدولي".

يذكر أن الإمارات كانت أعلنت في 13 أغسطس عن اتفاق بينها وبين إسرائيل. وأفادت في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" في حينه بأنه تم الاتفاق بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.