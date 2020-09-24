ملك البحرين: نثمن دور السعودية لتحقيق الاستقرار في المنطقة

ثمن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، اليوم الخميس، دور السعودية خلال رئاستها مجموعة الـ 20 لتحقيق الاستقرار والرخاء.

وقال العاهل البحريني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين والمقامة حالياً في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، إن الإعلان عن إقامة علاقات مع إسرائيل تأكيد على مد يدنا للسلام.

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وأشاد ملك البحرين بالمساعي الحثيثة للأمين العام للأمم المتحدة في تعزيز دور المنظمة في تسوية النزاعات وطرح الحلول.

وأكد أن مملكة البحرين تشدد على تمسكها بالتزاماتها الدولية المتمثلة في المحافظة على قوة واستقرار النظام الدولي.

وأضاف ملك البحرين في كلمته، أن بلاده تشارك الأمم المتحدة رؤيتها الصائبة في التأكيد على أهمية العمل الجماعي الفعال لمواجهة التحديات والأخطار.

وأكد أن المجتمع الدولي في حاجة ماسة إلى تنحية الخلافات جانبًا وتقوية مجالات التكاتف الإنساني.

وأشار إلى حرص مملكة البحرين منذ اللحظات الأولى لانتشار الجائحة على مد يد التعاون والتضامن والتنسيق مع دول العالم لمواجهة هذا الظرف الصعب.

وأشار إلى أنه انطلاقًا من حرصنا على أمن واستقرار المنطقة تم الإعلان عن إقامة علاقات مع إسرائيل في رسالة حضارية تؤكد أن يدنا ممدودة للسلام العادل.

وأشاد بما قامت به دولة الإمارات الشقيقة من خطوة شجاعة لإحياء السلام في المنطقة فهي خطوة موفقة ومباركة بالتوصل لاتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل.

كما قال إن مملكة البحرين تدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين.