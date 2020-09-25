رئيس وزراء الكويت: ندعو إيران لحوار مبني على احترام سيادة الدول

دعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، النظام الإيراني لاتخاذ تدابير لبناء الثقة وحوار مبني على احترام سيادة الدول وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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ألقى ممثل أمير البلاد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، كلمة دولة الكويت في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 75.

وخلال كلمة له عبر الفيديو أمام الجمعية العامة، دعا الشيخ صباح الخالد الصباح إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، مرحبا بمخرجات اجتماعات المغرب لتوحيد المؤسسات الليبية، كما جدد دعوة بلاده للأطراف الليبية لتغليب لغة الحوار.

وقال الشيخ صباح الخالد في كلمته اليوم الجمعة: "نؤيد دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في أنحاء العالم للتفرغ لمواجهة كورونا".

وأكد على موقف الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة.

وبشأن الأزمة اليمنية، أكد رئيس الوزراء أن حل الأزمة سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية.