زوجة الشيخ طلال آل ثاني للعربية: وضعه الصحي خطير والدوحة هددتني بالقتل

قالت زوجة الشيخ طلال آل ثاني أسماء عريان: "تلقيت تهديدات من الدوحة وصلت للقتل".

وأضافت في حديث للعربية أن "مسؤولين قطريين هددوني وطالبوني بأن أصمت عن وضع زوجي".

وأشارت إلى أنها قدمت للشرطة الألمانية "رسائل التهديد التي وصلتني من الدوحة".

وتابعت: "وضع زوجي الصحي خطير"، موضحة أن "الأمم المتحدة طلبت من قطر توضيحات حول وضع زوجي المعتقل".

وأبدت تخوفا من "أن يلاقي أولادي مصير والدهم وجدهم في قطر"، و"السلطات القطرية تواصل التعنت ورفضت الحديث عن وضع زوجي".

وكانت شبكة "فوكس نيوز" Fox News الأميركية، ذكرت أن عائلة الشيخ طلال آل ثاني تلقت تهديدات من الدوحة بسبب حملتها الدولية التي تطالب فيها بالإفراج عنه، مؤكدة أن اعتقال قطر للشيخ طلال يناقض محاولتها الترويج لنفسها كدولة ديمقراطية.

"فوكس نيوز" كشفت تفاصيل أكثر عن وضع الشيخ طلال آل ثاني المعتقل في الدوحة، مؤكدة أن عائلة الشيخ طلال تلقت تهديدات من الدوحة إذا استمرت في حملتها الدولية.

الأمم المتحدة، من جهتها، طالبت الدوحة بالإفراج عن الشيخ طلال آل ثاني، والخارجية القطرية رفضت التعليق على وضع الشيخ طلال المعتقل.

من جهته، أكد محامي الشيخ طلال آل ثاني، بحسب ما نقلت "فوكس نيوز"، أن "الشيخ طلال معتقل لدوافع سياسية وليس مالية كما تدعي الدوحة"، كما طالب بالسماح له بلقاء أهله.