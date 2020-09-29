الإمارات تعلن ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، رسمياً، ترشحها وانطلاق حملتها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022 - 2023.

جاء ذلك في بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أدلى به الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وقال: "ستواصل بلادي بنفس الخطى والمبادئ التي تأسست عليها جهودها في صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس".

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وأضاف: "إننا ندرك حجم المسؤولية المترتبة على عضويتنا ومقدار التحديات التي تواجه المجلس، ونؤكد أن بلادي ستعمل بعزم وإصرار لمعالجة القضايا الهامة للدول، مسترشدين في ذلك بفهمنا للأزمات وبخبرتنا في المنطقة العربية وعلاقاتنا الوثيقة مع الدول، وستواصل بلادي الدعوة لإشراك المنظمات الإقليمية في بلورة حلول دائمة للأزمات، ونعتمد على دعمكم لنتمكن من تحقيق هذه الغايات".

ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2021 خمس دول كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، حيث يبلغ عدد الأعضاء غير الدائمين في المجلس عشرة أعضاء يعملون لفترات متداخلة مدتها سنتان.

يأتي إعلان اليوم بعد حصول دولة الإمارات على تزكية جامعة الدول العربية لهذا الترشيح في عام 2012 وتزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في يونيو 2020.

وانضمت دولة الإمارات إلى منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها في ديسمبر1971، كما سبق لها أن كانت عضواً في مجلس الأمن في الفترة 1986 – 1987.

وستركز حملة الدولة لعضوية مجلس الأمن - التي انطلقت تحت شعار "أقوى باتحادنا" - على جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام.