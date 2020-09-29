رؤساء وملوك ينعون أمير الكويت

نعى رؤساء دول وملوك، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وفي هذا الصدد قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إنه بوفاة الشيخ صباح فقدت الأمة العربية والإسلامية قائداً من أغلى رجالها.

من جهته أكد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، أن الشيخ صباح أحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك.

كما نعى ملك الأردن ورئيس مجلس النواب العراقي أمير الكويت.

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وقد أعلن الديوان الأميري في الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان التلفزيون الكويتي قد قطع في وقت سابق برامجه المعتادة، ليذيع آيات من القرآن.

وكان الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاماً) قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة في يوليو للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.