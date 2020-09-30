ملك البحرين أكد للشيخ نواف وقوف المملكة إلى جانب الكويت

أجرى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اتصالا بأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للتعزية بوفاة الشيخ صباح.

وشدد الملك حمد للشيخ نواف على عمق العلاقات بين المملكة والكويت، مهنئا إياه بتسلمه مقاليد الحكم في الكويت..

وأكد ملك البحرين للشيخ نواف وقوف المملكة إلى جانب الكويت.

أدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح الأربعاء، اليمين الدستورية أميراً للبلاد أمام مجلس الأمة خلفاً للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي أمس الثلاثاء عن 91 عاماً، وذلك بحضور رئيسي وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وكبار الشيوخ والشخصيات في الدولة.