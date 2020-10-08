ولي عهد الكويت يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي ولياً للعهد، وذلك بعد أن نال مبايعة مجلس الأمة الكويتي بالإجماع.

وخاطب مجلس الأمة الكويتي، بعد أداء اليمين، مؤكداً "نحن على يقين أن الكويت ستواصل مسيرتها الريادية الداعية للخير والسلام"، ومشدداً على أن "الكويت باقية على التزاماتها العربية والإقليمية والدولية".

وقد أدى الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية في وقت سابق، أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولياً للعهد.

أمير الكويت، من جهته، قال: "نثق في الشيخ مشعل لمواصلة العطاء في خدمة البلاد وتحقيق مصالحها".

وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد: "نفتخر بإنجاز عملية الانتقال السلس للسلطة وفق الدستور".

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أصدر، أمس الأربعاء، أمراً أميرياً بتزكية نائب رئيس الحرس الوطني، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

من جهتها، باركت أسرة آل صباح تزكية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد.

موضوع يهمك أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، أمراً أميرياً بتزكية نائب رئيس الحرس الوطني، الشيخ... أمير الكويت يختار مشعل الأحمد الصباح ولياً للعهد الخليج العربي

والشيخ مشعل الصباح هو الأخ الأصغر لأمير الكويت.

وولد الشيخ مشعل وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح، من زوجته مريم مريط الحويلة، في الكويت عام 1940، ونشأ بها، ثم درس في بريطانيا حيث تخرج عام 1960 في كلية هندون للشرطة.

وبعد التخرج تولى ابن أمير الكويت العاشر مناصب أمنية عديدة، جعلته أحد أهم الشخصيات الأمنية في البلاد، وظل بعيداً نسبياً عن الظهور الإعلامي.

ومن المناصب الأمنية التي تولاها الشيخ مشعل رئاسة المباحث العامة من عام 1967 إلى عام 1980، إذ تحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة "أمن الدولة" التي لا تزال تعمل تحت هذا الاسم.

وظل الشيخ مشعل يتدرج في وزارة الداخلية، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وهو المنصب الذي ما زال يشغله حتى أمس.