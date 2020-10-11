البحرين: ندعم حل الدولتين وفقا لمبادرة السلام العربية

قال وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، اليوم الأحد، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي لدى البحرين إن إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة مهمة لبلاده. وفق ما نقلت الخارجية البحرينية.

موضوع يهمك أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان على تويتر، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأذربيجانية تشن... أذربيجان تخرق الهدنة بالمدرعات.. وأرمينيا تسقط مسيّرة العرب و العالم

إلى ذلك، أكد الزياني أن البحرين تؤمن بأن هذا هو الطريق الصحيح لكي يعيش الناس في أمن واستقرار وسلام وازدهار، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية قضية جوهرية وموقف مملكة البحرين منها ثابت ومعروف.

وأوضح أن البحرين تدعو دائما إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين باعتباره السبيل الأفضل لتحقيق السلام العادل والشامل والمؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

تفعيل المبادرة العربية

وفي وقت سابق اليوم أعلن ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمام مجلس الشورى أن "تثبيت أركان السلام الشامل والعادل في المنطقة يعتمد على تفعيل المبادرة العربية التي نعمل على دعمها بكل السبل مع أشقائنا وحلفائنا".

وقال الملك حمد بن عيسى في خطابه: "لن تؤخرنا المستجدات الطارئة عن متابعة التزاماتنا تجاه قضايانا الإقليمية وعلاقاتنا الدولية وسنواصل الحفاظ على أمننا".

كما أضاف: "نوجه السلطة التنفيذية بإنشاء صندوق يستثمر ويدعم طاقات وطموحات وابتكارات الشباب البحريني".

اتفاق السلام

يذكر أنه في 13 أغسطس الماضي، اتفق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وفي 15 سبتمبر الماضي، احتضن البيت الأبيض مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى.