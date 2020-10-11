تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران".

وفي اليوم السابق السبت، أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير مُسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.

وصرح المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح السبت، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.