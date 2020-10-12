اتصال بين محمد بن زايد ونتنياهو.. بحث تعزيز العلاقات

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، حول اتفاقية السلام التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية اليوم ويصوت عليها الكنيست صباح الخميس.

وقال ولي عهد أبوظبي على تويتر: "تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل، وتحدثنا خلال الاتصال حول تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية".

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بالتزامن، رست لأول مرة سفينة شحن قادمة من الإمارات في ميناء حيفا اليوم تحمل شحنات من الحديد والإلكترونيات وعتاد مطافئ.

وتعمل تلك السفينة (msn Paris) على خط تجارة ونقل دولي يبدأ من الهند مرورا بالخليج العربي، وصولا إلى موانئ الولايات المتحدة.

معاهدة السلام

يذكر أنه في 13 أغسطس الماضي، اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وفي 15 سبتمبر الماضي، احتضن البيت الأبيض مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى.