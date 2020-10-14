الرياض تجدد إدانتها لاستمرار استهداف الحوثي لأهداف مدنية بالسعودية

جدد مجلس الوزراء السعودي، إدانة المملكة بشدة لاستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية إطلاق طائرات دون طيار ( مفخخة ) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبين وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي أن المجلس، استعرض جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مجدداً تأكيد السعودية، أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات، ودعم كل الجهود المبذولة لتحقيق عالم مستقر وآمن، ومنها مبادئ مؤتمر باندونغ في معالجة النزاعات ومكافحة الإرهاب والتهديدات النووية المتجددة وغيرها من التهديدات وتغير المناخ وتداعياته ، وتعميق التعاون متعدد الأطراف الذي يعزز السلم والأمن الدوليين.

ووصف مجلس الوزراء السعودي، التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة، بأنها تعكس متانته ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وفاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية، وقوة المركز المالي للسعودية وقدرته على مواصلة النمو، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً، مؤكداً أن المملكة ماضية في تحقيق مستهدفات رؤيتها نحو تمكين قطاعها المالي ليكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول عام 2030، رغم مواجهة الاقتصاد العالمي لتداعيات جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمجلس الوزراء اليوم عبر الاتصال المرئي.

وفي مستهل الجلسة، اطلع مجلس الوزراء، على آخر المستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا محلياً وعالمياً، وتطوراتها في الجانبين الوقائي والعلاجي، وعلى أحدث الإحصاءات المسجلة في المملكة، ونتائج الفحوصات المخبرية المتقدمة التي قاربت سبعة ملايين فحص ، في ضوء استقرار مؤشر الحالات المصابة، وتزايد معدلات الشفاء، وذلك بفضل الله ـ عز وجل ـ ، ثم بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المتخذة، والخدمات الطبية والصحية التي هيأتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والتصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها.

وعدّ المجلس، صدور الأمر السامي باستمرار العملية التعليمية عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، بأنه تأكيد لاهتمام خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظهما الله ـ ، بسلامة الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والتدريبية في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا ، وكذا دعمهما وحرصهما - أيدهما الله - على استمرار التعليم من خلال الإمكانات التقنية في ظل الظروف الاستثنائية.

وأوضح وزير الإعلام المكلف د.ماجد القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المجلس عبر عن اهتمام وحرص السعودية على تعزيز قيم التعددية والتعاون الدولي التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، من أجل تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة والتغلب على التحديات للتوصل إلى عالم أكثر شمولية وعدالة.

وأشار هذا الصدد إلى دعوة السعودية خلال أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لأهمية تعزيز أهداف التنمية المستدامة 2030 في ظل التغيرات الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية، والتحديات الصحية العالمية، التي تتمثّل في انتشار الأوبئة، وتأثيرها السلبي على مكاسب التنمية، وأن المملكة حققت خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين عدداً من الإنجازات غير المسبوقة باتخاذ تدابير وقائية ومعالجة العواقب والصدمات غير المتوقعة على الاقتصاد العالمي.

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى عدد من الموافقات والقرارات، وجاء منها تعديل اسم ( الهيئة العليا للفروسية ) ليكون ( هيئة الفروسية ) وتعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 5 / 9 / 1441هـ، المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة ليكون على النحو الوارد في القرار. إضافة إلى اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني، بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات.