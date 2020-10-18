توافق بحريني وإسرائيلي وأميركي بشأن التحديات بالمنطقة

أعلنت كل من البحرين وإسرائيل عن توقيع بيان تاريخي مشترك بين البلدين حول إقامة علاقات دبلوماسية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين نقلا عن بيان لاجتماعات البحرين وأميركا وإسرائيل في المنامة ان الاجتماعات أكدت على أن إنشاء علاقات مباشرة بين البلدين (البحرين وإسرائل) من شأنه أن يسهم في تحقيق مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لشعوب البلدين والمنطقة.



ونوه البيان بدور الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإطلاقه مبادرة اتفاقيات السلام.



وأضافت الوكالة أن البلدان الثلاث تواجه مجموعة من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من إنجاز هذا اليوم التاريخي.

وستنضم البحرين وإسرائيل إلى الولايات المتحدة لدفع الخطط الاستراتيجية للسلام والازدهار في الشرق الأوسط وتوسيع سبل التعاون التي ترتكز على القيم والمصالح المشتركة.



وأشار البيان الى اتفاق وجهات نظر الدول الثلاث بشأن التحديات والتهديدات والفرص المتاحة في المنطقة وإطلاق إمكانات المنطقة من خلال توثيق التعاون الأمني والدبلوماسية العامة.



كما أكد أن الطرفين البحريني ةالإسرائيلي سيواصلان جهودهما من أجل حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وأضاف أن البلدين على ثقة من أن هذا التطور سيساهم في تحقيق مستقبل تعيش فيه جميع الشعوب وجميع الأديان معا بروح التعاون والتمتع بالسلام والازدهار.

مذكرات تعاون

ووقعت كل من البحرين وإسرائيل، اليوم الأحد، في المنامة 7 مذكرات تعاون مشتركة بين البلدين في عدة مجالات منها مذكرة تعاون مالية واقتصادية.

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير خارجية البحرين والخزانة الأميركي على توقيع مذكرات التعاون.

وقال وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إنه تم التوقيع على اتفاق إنشاء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

اتفاق السلام

يذكر أنه في 13 أغسطس الماضي، اتفق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وفي 15 سبتمبر الماضي، احتضن البيت الأبيض مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى.