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وزير خارجية البحرين: الاتفاق مع إسرائيل خطوة تاريخية

المصدر: العربية.نت
وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني
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وصف وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، الاثنين، الاتفاق بين البحرين وإسرائيل بأنه "خطوة تاريخية".

جاء ذلك خلال مداخلة مع قناة "العربية"، أكد خلالها أن شعب البحرين يؤمن بقيم التعايش والتسامح، مضيفاً: "نعمل على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة".

الزياني أضاف: "أردنا التأكيد على بدء العلاقات مع إسرائيل"، مشيراً إلى توقيع المنامة على مذكرات تفاهم مع إسرائيل.

وقال المسؤول البحريني: "وقعنا على مذكرات تفاهم سياسية وتنموية واقتصادية مع إسرائيل"، مشيراً إلى أن المذكرات الموقعة لها صلة مباشرة بالتنمية في البلاد.

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الزياني أضاف أن تبادل السفارات مع إسرائيل هدف مستقبلي للطرفين.

وعن القضية الفلسطينية، قال الزياني: "موقف البحرين ثابت من القضية الفلسطينية.. نأمل بتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن مسيرة السلام تتضمن تحديات كثيرة.

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واختتم بالقول: "القضية الفلسطينية هي الأساس ونعمل لحل عادل وشامل".

أعلنت كل من البحرين وإسرائيل، الأحد، عن توقيع بيان تاريخي مشترك بين البلدين حول إقامة علاقات دبلوماسية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين نقلا عن بيان لاجتماعات البحرين وأميركا وإسرائيل في المنامة أن الاجتماعات أكدت على أن إنشاء علاقات مباشرة بين البلدين (البحرين وإسرائيل) من شأنه أن يسهم في تحقيق مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لشعوب البلدين والمنطقة.

ونوه البيان بدور الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإطلاقه مبادرة اتفاقيات السلام.

كلمات دالّة

#البحرين, #الزياني, #الاتفاق بين البحرين وإسرائيل, #العربية
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