مجلس الوزراء الكويتي يقر الدعوة لانتخابات البرلمان 5 ديسمبر

أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في الخامس من ديسمبر. وجاء ذلك في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر".

ولابد أن يوافق أمير الكويت على هذا المشروع حتى يصبح نافذاً.

وفي 29 سبتمبر، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الصباح أميراً للبلاد. وأدى اليمين الدستورية في اليوم التالي.

موضوع يهمك لم يكن يتصور والدا الطفل ياسين أن مستقبلا مليئا بالتفاعل والإعجاب والتكريمات ينتظر طفلهم الذي ولد أصم وأصبح "أصغر شيف في... ياسين.. طفل ولد أصم وأصبح أصغر شيف في مصر مصر

وعقب الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم 29 سبتمبر، انتقلت مقاليد الحكم وفق قانون توارث الإمارة إلى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي أصبح أميرا للبلاد.

وولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950.