الإمارات وإسرائيل.. تبادل طلبات فتح السفارات

بعد زيارة الوفد الإماراتي إلى تل أبيب وتوقيع الاتفاقيات، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن بلاده تبادلت مع دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم طلب فتح سفارتين في أبوظبي وتل أبيب، مؤكدا أن السلام يتقدم بين البلدين بوتيرة عالية في شتى المجالات.

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وأتت تصريحات نتنياهو بعدما أعلن صباح الثلاثاء، أثناء زيارة الوفد الإماراتي لتل أبيب، أنه سيتم فتح الأجواء بين الإمارات وإسرائيل وإلغاء التأشيرات بين البلدين.

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيكون ثمة تعاون مع الإمارات في عدد من المجالات، قائلاً: "سنتعاون في الاستثمار حتى ننشئ بيئة اقتصادية تفيد كل المواطنين ورواد الأعمال وهم كثر في دولة الإمارات وإسرائيل"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الإمارات وإسرائيل ستتعاونان في التكنولوجيا، والصناعة من أجل خدمة الصحة والبيئة.

مجموعة اتفاقيات

يشار إلى أن الطرفين كانا وقعا اليوم مجموعة من الاتفاقيات تشمل الطيران والتأشيرات، وذلك في أول زيارة رسمية لمسؤولين من الإمارات إلى تل أبيب.

كما تم توقيع اتفاقيات في مجال الطيران وحماية الاستثمار والإعفاء من التأشيرات والعلوم والتكنولوجيا.

إلى ذلك، دعا نتنياهو الوفد الإماراتي إلى زيارة أخرى بعد انتهاء فيروس كورونا، مؤكدا أن "المستقبل يملكه المبتكرون كإسرائيل والإمارات".

بدوره، أعرب وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير عن سعادته برئاسة أول وفد إلى إسرائيل، مشدداً على أن الاتفاقيات ستعزز العلاقات الثنائية.

كما أكد الوزير الإماراتي أن بلاده ملتزمة بحرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال، قائلاً: "نحن من الدول الرائدة من حيث أداء الاقتصاد".

إلى ذلك، كشف أن الاتفاقيات مع إسرائيل متعددة الفائدة والأوجه، ومن شأنها تعزيز العلاقات الثنائية.