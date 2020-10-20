"التعاون الخليجي": إيران تدرب وتمول الإرهاب في المنطقة

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف بن فلاح الحجرف، أن "إيران تتخذ أسلوب العداء والعنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة نهجاً لها لتحقيق أهدافها السياسية".

وقال الحجرف، في كلمة متلفزة خلال جلسة لمجلس الأمن الثلاثاء، إن "بعض دول المجلس تعرضت لاعتداءات متكررة من إيران ووكلائها في المنطقة بالصواريخ الباليسيتة والطائرات المسيرة".

كما شدد على أن "إيران تدعم أعمال العنف في عدد من دول المنطقة وتدريب وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية والطائفية فيها".

إلى ذلك أضاف أن "إيران تسببت بانتشار العنف في العراق وسوريا واليمن ولبنان".

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي كان رفض في أغسطس الماضي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي انتهت صلاحيته في 18 أكتوبر الحالي.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان قبيل إعلان المجلس نتيجة التصويت، إن "فشل مجلس الأمن في التصرف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره".