قرقاش: كل خطوة إيجابية هي لصالح ليبيا آمنة ومستقرة

رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، السبت، بالإعلان عن الوقف الدائم لإطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الليبية، والذي كان ثمرة مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة. كما وصف كل خطوة إيجابية تتخذ في ذلك المسار بأنها "لصالح ليبيا آمنة ومستقرة"، بحسب تعبيره.

الأخبار المشجعة من ليبيا الشقيقة تتوالى ومعها تتسع فسحة الأمل بتسوية سياسية قادمة تجمع الليبيين بعد طول اقتتال، وفي هذا السياق نرحب بالإعلان عن الوقف الدائم لإطلاق النار بين الجيش الوطني وحكومة الوفاق، كل خطوة إيجابية هي لصالح ليبيا آمنة ومستقرة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 24, 2020

وقال قرقاش على حسابه في "تويتر" إن "الأخبار المشجعة من ليبيا الشقيقة تتوالى ومعها تتسع فسحة الأمل بتسوية سياسية قادمة تجمع الليبيين بعد طول اقتتال".

وأضاف: "في هذا السياق نرحب بالإعلان عن الوقف الدائم لإطلاق النار بين الجيش الوطني وحكومة الوفاق، كل خطوة إيجابية هي لصالح ليبيا آمنة ومستقرة".

موضوع يهمك رحّبت باريس الجمعة بتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، معتبرةً أنّه "يُظهر تطلّع جميع الليبيين إلى السيادة في... فرنسا تشدد على ضرورة مغادرة المرتزقة لليبيا وحل الميليشيات المغرب العربي

وقد وقّع طرفا النزاع في ليبيا الجمعة "اتفاقا دائماً لوقف إطلاق النار" بـ"مفعول فوري" بعد محادثات استمرت خمسة أيام جرت في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

ووصفت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الاتفاق بـ"الإنجاز التاريخي". ورأت أن هذا "الإنجاز يشكل نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

كما رحب الأمين العالم للأمم المتحدة بالاتفاق، موضحا أنه يمثل "خطوة أساسية" نحو السلام والاستقرار. أما جامعة الدول العربية، فوصفت اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، بالإنجاز الوطني الكبير.