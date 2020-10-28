ولي عهد أبوظبي يهنئ السودان على توقيع اتفاق السلام بجوبا

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، دعم الإمارات للسودان في كل ما يحفظ سلامته وأمنه واستقراره ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والسلام.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء إن الجانبين بحثا "العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف الجوانب إضافة إلى المستجدات في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وهنأ الشيخ محمد رئيس وزراء السودان على اتفاق السلام الذي وقعته حكومته في جوبا في الآونة الأخيرة، معبرا عن تطلعه إلى أن "يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في السودان".

بدوره، عبر حمدوك عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات للسودان في مختلف الظروف، مؤكدا على "عمق العلاقات الأخوية الإماراتية السودانية ومتانة الروابط التي تجمع شعبي البلدين"، بحسب وام.