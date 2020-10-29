البيت الأبيض يمضي قدما ببيع 50 طائرة إف-35 إلى الإمارات

أعلنت مصادر أميركية، الخميس، أن البيت الأبيض أخطر الكونغرس نيته بيع 50 طائرة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن إلى الإمارات.

في التفاصيل، أكد نائب أميركي أن هذا القرار هو خطوة من شأنها أن تحدث تغييرا في ميزان القوى في المنطقة.

وقال النائب الديموقراطي إليوت إنغل الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أبلغت الكونغرس بالصفقة التي من شأنها أن تحدث تغييرا عسكريا كبيرا.

إلى ذلك، تقوم لجنة العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين بمراجعة الصفقة قبل إتمامها بشكل رسمي.

خطط بعيدة المدى

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، كانا أعلنا الجمعة الماضي، أن إسرائيل لن تعارض بيع الولايات المتحدة "أسلحة معينة" للإمارات، في إشارة إلى طائرات إف-35.

وبعد عودته من واشنطن إلى إسرائيل، تحدث وزير الدفاع بيني غانتس مع رئيس الوزراء نتنياهو عن الاتفاقية التي وقع عليها مع نظيره الأميركي حول ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي.

كما تم التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد حوار مطول بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية إجراءه مع وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بعد زيارة وزير الدفاع غانتس إلى واشنطن قبل شهر.

إلى ذلك، شدد وزير الدفاع غانتس على أن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة ستسمح بتنفيذ خطط بعيدة المدى لشراء منظومات أسلحة متطورة ستعزز القدرات العسكرية الإسرائيلية بشكل ملموس، وستضمن أمنها وتفوقها العسكري الإقليمي وستحافظ على تفوقها العسكري النوعي خلال العقود المقبلة.

وخلال زيارته أطلعت الجهات الحكومية الأميركية وزير الدفاع الإسرائيلي على أن الإدارة الأميركية تخطط لإبلاغ الكونغرس قريبا عن نيتها بيع منظومات أسلحة معينة للإمارات.

كما اتفق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غانتس على أنه في ضوء قيام الولايات المتحدة بتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية وبصون تفوقها النوعي، فإن إسرائيل لا تعارض بيع هذه المنظمات إلى الإمارات.