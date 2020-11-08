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ملك البحرين يهنئ بايدن وهاريس بفوزهما بانتخابات أمريكا

العاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
الانتخابات الأميركية

ملك البحرين يهنئ بايدن وهاريس بفوزهما بانتخابات أمريكا

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأميركية جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كاملا هاريس، معربًا عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية الوطيدة والممتدة مع الولايات المتحدة الأميركية لأكثر من مائة وعشرين عاما، وحرصها على استمرار التعاون البناء على المستويات كافة بما يعزز تلك العلاقات الاستراتيجية.

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وأعرب عاهل البلاد عن تمنياته للشعب الأميركي الصديق دوام التقدم والازدهار.

أعلنت وسائل إعلام أميركية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية، بعد تغلّبه على الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترمب، في انتخابات شغلت العالم بأسره وحظيت باهتمام غير مسبوق، كما بدأ بايدن بترتيب فريقه لإدارة البيت الأبيض، فيما يتجه الديمقراطيون للاحتفاظ بأغلبية مجلس النواب والجمهوريون بمجلس الشيوخ.

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