  • مباشر
اللغة

الكنيست الإسرائيلي يوافق على اتفاق إقامة علاقات مع البحرين

الكنيست
الكنيست الإسرئيلي

الكنيست الإسرائيلي يوافق على اتفاق إقامة علاقات مع البحرين

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

وافق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لإقامة علاقات رسمية مع البحرين، وذلك بأغلبية 62 عضوا مقابل 14.

وكان الكنيست الإسرائيلي، قد عقد جلسة لإقرار اتفاق السلام الذي أبرم مع البحرين قبل أسابيع، بحضور رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

لحظة توقيع الاتفاق التاريخي بين إسرائيل و الإمارات و البحرين برعاية أميركية
لحظة توقيع الاتفاق التاريخي بين إسرائيل و الإمارات و البحرين برعاية أميركية

وقال نتنياهو خلال الجلسة، إن "حلم السلام الحقيقي في الشرق الأوسط يتحول إلى واقع يومي"، وأشار إلى إمكانية توقيع اتفاقيات جديدة في الفترة المقبلة.

وزير خارجية البحرين: الاتفاق مع إسرائيل خطوة تاريخية الخليج العربي البحرين وإسرائيل وزير خارجية البحرين: الاتفاق مع إسرائيل خطوة تاريخية

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته: "خلال أقل من شهرين وقعنا 3 اتفاقيات سلام، وهي ثمرة جهود بذلناها خلال سنوات من أجل تقوية موقعنا في العالم".

جسور السلام

وتابع: "قبل أسابيع صوتنا على اتفاقية السلام مع الإمارات واليوم نصوت على اتفاقية السلام مع البحرين، أريد أن أشكر الملك حمد على استعداده لبناء جسور السلام بين إسرائيل والبحرين".

ووقعت إسرائيل والبحرين "إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناءة" في مراسم خاصة بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر.

والشهر الماضي، وقعت الدولتان 7 مذكرات تفاهم في إطار اتفاق تأييد السلام، شملت عدداً من مجالات التعاون بين البحرين وإسرائيل، من بينها الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

"ما وراء الطبيعة".. أصداء واسعة لأول عمل مصري بتوقيع "نتفليكس"
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر

الأكثر قراءة

لقاح يحمل خبرا سارا.. فعالية تظهر بعد شهر من التطعيم لقاح يحمل خبرا سارا.. فعالية تظهر بعد شهر من التطعيم
الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟  الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟ 
وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا
الأكبر والأكثر دموية.. تحرك لفتح الأكبر والأكثر دموية.. تحرك لفتح "حفرة الموت" بالموصل
لقاح لقاح "فايزر" طوره طبيب من منطقة سورية احتلتها تركيا

قبل أن تذهب

لقاح جديد فعال بنسبة 90% في التصدي لفيروس كورونا
لقاح جديد فعال بنسبة 90% في التصدي لفيروس كورونا

اكتشف المزيد