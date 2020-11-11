  • مباشر
اللغة

البحرين.. تعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد رئيساً للوزراء

Crown Prince of Bahrain, Salman bin Hamad al-Khalifa, attends the 11th Manama Dialogue Regional Security Summit in the Bahraini capital, Manama, on October 31, 2015. (AFP)
ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة

البحرين.. تعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد رئيساً للوزراء

يأتي الأمر الملكي بعد ساعات من وفاة الأمير خليفة بن سلمان الذي بقي رئيساً لحكومة البحرين لعقود

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء اليوم الأربعاء، أمراً ملكياً بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى، الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، برئاسة مجلس الوزراء.

يأتي هذا الأمر بعد ساعات من وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذ ي بقي رئيساً لحكومة البحرين طوال 49 عاماً.

إدانات عربية للهجوم في مقبرة جدة.. وتضامن كامل مع المملكة السعودية إدانات عربية للهجوم في مقبرة جدة.. وتضامن كامل مع المملكة

وكان الد يوان الم لكي في البحرين قد نعى الفقيد في بيان جاء فيه: "بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ينعى الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأميركية".

وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه إلى البحرين، وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.

وقد أمر ملك البحرين بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي
وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب

الأكثر قراءة

وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة
بعيداً عن مصر.. أزمة خطيرة في إثيوبيا تهدد اكتمال سد النهضة بعيداً عن مصر.. أزمة خطيرة في إثيوبيا تهدد اكتمال سد النهضة
قطر تعرض عقارات ومحلات للبيع أمام الأجانب مقابل الإقامة قطر تعرض عقارات ومحلات للبيع أمام الأجانب مقابل الإقامة
جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي
ملياردير روسي يقتنص صعوداً نادرا لليرة التركية ويتخذ هذا القرار ملياردير روسي يقتنص صعوداً نادرا لليرة التركية ويتخذ هذا القرار
شاهد.. أول ظهور لترمب في مناسبة عامة منذ إعلان فوز بايدن شاهد.. أول ظهور لترمب في مناسبة عامة منذ إعلان فوز بايدن

قبل أن تذهب

حل سحري للوقاية من كورونا في الأماكن المغلقة خلال الشتاء.. تعرف عليه
حل سحري للوقاية من كورونا في الأماكن المغلقة خلال الشتاء.. تعرف عليه

اكتشف المزيد